23-летняя дочь Заворотнюк навестила маму в Москве

Еще в первых числах августа 23-летняя дочь актрисы из сериала «Моя прекрасная няня» приезжала в Москву, чтобы погостить у мамы и проведать близких. Анна обосновалась в Соединенных Штатах. Однако старается навещать семью в столице. В одном интервью Анастасия Заворотнюк рассказывала о том, что ее наследница устроилась на работу и живет собственной жизнью. Знаменитость полностью доверяет дочери и не торопит ее с замужеством. Как пишет «Комсомольская правда», приезд Анны в Москву совпал со слухами о болезни ее мамы.

В СМИ писали о том, что у Заворотнюк якобы диагностировали рак головного мозга. И болезнь могла развиться у актрисы после третьей беременности. Анастасия родила дочь Милу от фигуристка Петра Чернышева. К слову, возлюбленная спортсмена никак не отреагировала на информацию о своем заболевании.

В октябре младшей наследнице актрисы исполнится годик. На личной страничке в Instagram знаменитость уже делилась снимком крохи. Старшие дети Анастасии с нетерпением ждали появления на свет маленькой сестрички. Сама Заворотнюк не скрывала: отправляясь на тренировки и репетиции, ее муж сильно переживал, что не может насладиться отцовством в полной мере. Петр боялся пропустить важные моменты в жизни Милы из-за плотного гастрольного графика. Ведь спортсмен был задействован в ледовых постановках.