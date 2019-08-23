Лена Миро прокомментировала рак Заворотнюк

Блогер заметила, что не стоит «шутить с природой» и тогда не появится неизлечимых болезней.

Осенью прошлого года 48-летняя актриса стала мамой в третий раз. Звезда «Моей прекрасной няни» подарила супругу, Петру Чернышеву, первенца — дочку Милу.

Пара впервые показала девочку спустя полгода. Тогда счастливые родители согласились на первую фотосессию с младенцем. Однако вскоре после этого Анастасия совсем исчезла из виду.

Поклонники решили, что она посвятила себя целиком и полностью материнству. Но, судя по всему, у актрисы серьезные проблемы со здоровьем. В пятницу, 23 августа, в Сеть просочилась информация об обнаруженной у Заворотнюк онкологии.

Коллеги актрисы болезнь подтвердили, хотя и не хотят смаковать подробности. Высказалась об Анастасии Заворотнюк и блоггер Елена Миро.

«Хуже всего в этой ситуации, что искусственно вызванная болезнь крайне агрессивна и не поддаётся никакой терапии. Вызвать заболевание вызвали, а вот как лечить уже методов нет», — заметила Миро, намекая на процедуру искусственного оплодотворения, к которой прибегли супруги.

«Кто-то, как Жанна, уже во время беременности. Кто-то, как Настя, сразу же после родов. Нормальный человек, осознав такие высокие риски, скажет: раз возраст не позволяет, не буду рожать! А мы все пытаемся что-то доказать», — добавила Миро.

Напомним, Заворотнюк отменила все спектакли на конец лета, а также на начало осени. При этом звездное семейство не спешит давать комментариев.