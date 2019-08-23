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«Сейчас моя жизнь иная»: Зудина рассказала, как справилась с утратой

Вдова Олега Табакова после кончины мужа перенесла всю нерастраченную любовь на близких.

«Сейчас моя жизнь иная»: Зудина рассказала, как справилась с утратой
Марина Зудина (Фото: Globallookpress.com)

Олег Табаков скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни. В одном из интервью сын ныне покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» Павел Табаков рассказал о том, что в первое время его отец скрывал свой недуг даже от жены — Марины Зудиной. Медики диагностировали у артиста онкозаболевание.

Вдова Олега Павловича до сих пор скорбит по супругу. Ради детей актриса смогла взять себя в руки, справиться с эмоциями. Именно сын и маленькая дочь помогли Зудиной пережить утрату. Павел уже вырос, он снимается в кино и строит свою жизнь. Однако 12-летняя Мария все также нуждается в материнской опеке. По словам супруги покойного Табакова, на протяжении всего супружества она была сосредоточена на муже, растворена в его мире. Разумеется, актриса строила свою карьеру, воспитывала детей, но главным для нее все же был муж. Марина ощущала психологическую созависимость, которая стала плодом их любви.

Марина Зудина гордится сыном Павлом (Фото: Globallookpress.com)

«Сейчас моя жизнь иная», — отметила Зудина в интервью «Каравану историй».

После смерти Табакова всю нерастраченную любовь она перенесла на близких. Актриса стала больше времени уделять родителям — маме и отцу.

«Сейчас я будто наверстываю упущенное, отдаю родителям то, чего недодала», — добавила артистка.

Марина Зудина с сыном Павлом и дочкой Марией (Фото: Globallookpress.com)

Вдова Олега Павловича не скрывает: она благодарна Павлу, Маше и родителям за их поддержку и сплоченность.

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«Сейчас моя жизнь иная»: Зудина рассказала, как справилась с утратой
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