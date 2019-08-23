«Сейчас моя жизнь иная»: Зудина рассказала, как справилась с утратой

Олег Табаков скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни. В одном из интервью сын ныне покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» Павел Табаков рассказал о том, что в первое время его отец скрывал свой недуг даже от жены — Марины Зудиной. Медики диагностировали у артиста онкозаболевание.

Вдова Олега Павловича до сих пор скорбит по супругу. Ради детей актриса смогла взять себя в руки, справиться с эмоциями. Именно сын и маленькая дочь помогли Зудиной пережить утрату. Павел уже вырос, он снимается в кино и строит свою жизнь. Однако 12-летняя Мария все также нуждается в материнской опеке. По словам супруги покойного Табакова, на протяжении всего супружества она была сосредоточена на муже, растворена в его мире. Разумеется, актриса строила свою карьеру, воспитывала детей, но главным для нее все же был муж. Марина ощущала психологическую созависимость, которая стала плодом их любви.

«Сейчас моя жизнь иная», — отметила Зудина в интервью «Каравану историй».

После смерти Табакова всю нерастраченную любовь она перенесла на близких. Актриса стала больше времени уделять родителям — маме и отцу.

«Сейчас я будто наверстываю упущенное, отдаю родителям то, чего недодала», — добавила артистка.

Вдова Олега Павловича не скрывает: она благодарна Павлу, Маше и родителям за их поддержку и сплоченность.