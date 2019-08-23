Заворотнюк могут закрыть выезд на лечение в другую страну из-за миллионного долга

Актриса не смогла расплатиться с валютной ипотекой, а теперь появились слухи о ее проблемах со здоровьем.

Анастасии Заворотнюк могут закрыть выезд за границу из-за крупного долга. Актриса должна банку 1,6 миллиона рублей, а это значит, что она может столкнуться с трудностями, если соберется выехать из России.

Недавно в СМИ появились страшные новости: у Анастасии Заворотнюк подозревают онкологию. Она может повторить печальную судьбу Жанны Фриске. Эти истории удивительно схожи. Фриске диагностировали рак мозга после процедуры ЭКО, она родила на свет сына Платона, а вскоре умерла.

Актриса тоже недавно стала мамой и тоже благодаря экстракорпоральному оплодотворению. Источники сообщают, что осложнения начались после процедуры, но пока сама звезда не комментирует ситуацию. А вот концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов уверяет, что новости о болезни — слухи, с актрисой все в порядке, сообщает телеканал «360».

В свое время Жанна Фриске предпочла лечиться в США и в семье певицы отмечали позитивную тенденцию, а вот у Анастасии Завортнюк, если вдруг проблема подтвердится, может не быть такой возможности.

Все дело в долге за особняк, площадью почти в 900 квадратных метров, который знаменитая «няня Вика» взяла в ипотеку.

Кредит почти в полмиллиона долларов оказался не по карману из-за подскочившего курса доллара. Какое-то время актриса не вносила платежи, вся история затянулась на несколько лет и к 2018 году Заворотнюк смогла выдохнуть – ипотека была погашена.

А ситуацию с приставами, которые защищали интересы банка, она предпочла забыть. Как оказалось — напрасно. Исполнители Тропарево-Никулинского района вышли в суд с ходатайством — ограничить актрисе выезд за рубеж.

История снова возвращается к злосчастному кредиту, Заворотнюк не заплатила исполнительский сбор за то, что с нее взыскивали долги. Сумма ни много ни мало 1,6 миллиона рублей.

Чтобы должница не сбежала, приставы просят ограничить ей выезд за рубеж. Произойдет это уже 2 сентября, если Анастасия не погасит все долги.

«Насколько мне известно, долг перед судебными приставами уже погашен, — рассказал kp.ru адвокат звезды Виктор Пастернак. — Не могу точно сказать, ведь не я же его оплачивал…»

Тем не менее на сайте ФССП без труда можно увидеть Анастасию Заворотнюк в списке должников. Этот факт юрист объясняет просто: информация не обновлена, скорее всего, приставы отзовут свое обращение.