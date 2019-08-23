Коллега Заворотнюк объяснила, почему актрису заменили в спектакле

В Сети последние дни обсуждают состояние актрисы Анастасии Заворотнюк. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» буквально исчезла из Instagram, перестала появляться на публике, а в спектакле «Все мужчины делают это…» артистку подменила коллега. На шее Анастасии также заметили шрам. Похожий остается у человека после биопсии. Исходя из этого, поклонники сделали неутешительный вывод — у актрисы онкология.

Сама Анастасия и ее родственники на этот счет комментариев не давали. Пару слов сказал ее концертный директор Стас Христов. Он заверил всех, что Заворотнюк здорова.

Его слова не стыкуются с комментарием ее коллеги — актрисы Ириной Сотиковой, которая и подменила Анастасию в постановке. Спектакль состоялся 8 августа в Санкт-Петербурге. Сотикова отметила, что особенно не располагает информацией и не знает, когда ее Заворотнюк вернется на сцену.

«Всё, что я знаю –Настя заболела. Всякое ведь бывает, к тому же у нее ребенок маленький», — сообщила порталу Teleprogramma.pro Ирина.

Она отметила, что этот спектакль состоится лишь в октябре. В сентябре его ставить не будут.

«Я не знаю, как долго Анастасии не будет в спектакле», — добавила Сотикова.