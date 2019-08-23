Друзья Чернышева и Заворотнюк: «Петя нигде не катается, сидит с Настей»

В окружении Петра Чернышева и его жены говорят о том, что фигурист уже месяц не выступает в ледовых шоу.

Ранее в прессе появилась информация о том, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк якобы диагностировали рак головного мозга. Утверждалось, что онкозаболевание могло развиться у знаменитости после рождения третьего ребенка — дочери Милы. Наследница актрисы и ее нынешнего супруга Петра Чернышева появилась на свет в октябре 2018 года.

Примечательно, что сама Анастасия пока никак не прокомментировала слухи о своей болезни. На фоне подобных публикаций в СМИ Заворотнюк отменила несколько спектаклей. При этом концертный директор актрисы, Станислав Христов, утверждает, что супруга фигуриста вполне здорова, а появившаяся в прессе информация о том, что знаменитость якобы борется с онкозаболеванием, всего лишь очередная выдумка журналистов.

Примечательно, что «Комсомольска правда» со ссылкой на друзей Анастасии Заворотнюк писала о том, что Петр Чернышев вот уже месяц не выступает в ледовых шоу Татьяны Навки и неотлучно находится рядом с женой.

«В артистических кругах давно говорят, что большая проблема у жены Чернышева. Сейчас Петя нигде не катается, сидит с Настей. Помогает», — уточнили в окружении пары.

Актриса из сериала «Моя прекрасная няня» стала реже появляться на публике после рождения младшей дочери. От предыдущего брака у Анастасии есть двое взрослых детей: 23-летняя Анна и 19-летний Майк. В одном из интервью Заворотнюк призналась, что именно сын посоветовал ей завести общего малыша с Чернышевым. Юноша убедил маму в том, что и Петру хотелось бы иметь своего ребенка. Спортсмен всегда относится к Анне и Майклу как к родным детям, стал для них другом. Позже Анастасия призналась, что, забеременев, она скрывала свое интересное положение даже от самых близких. Актриса не хотела, чтобы ее жалели окружающие, если что-то вдруг пошло бы не так.