Стало известно, почему Кейт и Меган не могут забеременеть одновременно

Не так давно букмекеры высказали прогнозы, что в семьях обеих герцогинь может быть пополнение в 2020 году.

Британцам, сделавших ставки на беременность Меган Маркл и Кейт Миддлтон в 2020 году, лучше забрать свои денежки назад, пока не поздно. Королевский эксперт объяснил, почему чаяние подданных Ее Величества вряд ли оправдаются.

Дело в том, что все упирается в протокол, где четко прописан порядок анонсирования важных событий в семье монарха. По правилам, одно событие не должно отодвигать в тень другое. При этом соблюдается порядок старшинства.

больше по теме Букмекеры начали принимать ставки на беременность Кейт и Меган в 2020 году Королевский комментатор Фил Дампье также не исключает, что в королевском семействе может случиться пополнение.

Поэтому если Кейт с Меган и решат рожать, то герцогиню Сассекскую скорее всего попросят повременить. Так, принцессе Маргарет, сестре королевы, которая хотела объявить о своей помолвке, пришлось дожидаться рождения принца Чарльза.

Впрочем, памятуя то, как Меган на свадьбе принцессы Евгении объявила о своей беременности, экс-актриса вполне может нарушить протокол, пишет Express.