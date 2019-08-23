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Стало известно, почему Кейт и Меган не могут забеременеть одновременно

Не так давно букмекеры высказали прогнозы, что в семьях обеих герцогинь может быть пополнение в 2020 году.

Стало известно, почему Кейт и Меган не могут забеременеть одновременно
Беременность Кейт и Меган в 2020 оказалась под большим вопросом. Фото: Global Look Press

Британцам, сделавших ставки на беременность Меган Маркл и Кейт Миддлтон в 2020 году, лучше забрать свои денежки назад, пока не поздно. Королевский эксперт объяснил, почему чаяние подданных Ее Величества вряд ли оправдаются.

Дело в том, что все упирается в протокол, где четко прописан порядок анонсирования важных событий в семье монарха. По правилам, одно событие не должно отодвигать в тень другое. При этом соблюдается порядок старшинства.

Поэтому если Кейт с Меган и решат рожать, то герцогиню Сассекскую скорее всего попросят повременить. Так, принцессе Маргарет, сестре королевы, которая хотела объявить о своей помолвке, пришлось дожидаться рождения принца Чарльза.

Впрочем, памятуя то, как Меган на свадьбе принцессы Евгении объявила о своей беременности, экс-актриса вполне может нарушить протокол, пишет Express.

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Стало известно, почему Кейт и Меган не могут забеременеть одновременно
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