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Умер бизнесмен, занимавший 11-е место в списке богатейших людей мира

Миллиардер Дэвид Кох скончался, не дожив до 80 лет.

Умер бизнесмен, занимавший 11-е место в списке богатейших людей мира
Дэвид Кох умер в возрасте 79 лет. Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore

23 августа в США скончался один из богатейших людей планеты — миллиардер Дэвид Кох. Ему было 79 лет.

Известно, что в июле 2018 года он покинул пост исполнительного вице-президента компании Koch Industries, основанной его отцом, из-за «проблем со здоровьем». Его старший брат Чарльз Кох сообщил, что смерть наступила после продолжительной борьбы с раком простаты, передает издание Mirror.

Добавим, что Koch Industries известна переработкой сырой нефти, производством удобрений, а также чашек и туалетной бумаги. Совладельцами компании являлись братья Дэвид и Чарльз.

Ранее Дэвид Кох занимал 11-ое место в списке самых богатых людей мира, его чистый капитал оценивался в 42 миллиарда долларов.

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Умер бизнесмен, занимавший 11-е место в списке богатейших людей мира
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