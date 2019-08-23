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Нападающего сборной России по хоккею дисквалифицировали на четыре года

Евгения Кузнецова подозревают в применении наркотиков.

Нападающего сборной России по хоккею дисквалифицировали на четыре года
Хоккеист Евгений Кузнецов снова оказался в центре скандала. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Сегодня, 23 августа, стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего сборной России Евгения Кузнецова. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации, причиной санкции стали наркотики.

Ранее, 26 мая, на чемпионате мира в Словакии у 27-летнего спортсмена взяли пробу на допинг, в которой обнаружилось содержание кокаина. Теперь хоккеист дисквалифицирован на четыре года на всех матчах IIHF и Континентальной хоккейной лиги. Следовательно, он может пропустить зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине.

Отметим, что в западной прессе уже был скандал, связанный с Кузнецовым и наркотиками: в Интернет попало видео из отеля, на котором спортсмен запечатлен рядом с белым порошком, рассыпанным на столе. Позже хоккеист признался, что никогда не употреблял наркотики и готов подтвердить это медицинской экспертизой. Серьезных взысканий за тот инцидент он не получил, но теперь против него имеются серьезные обвинения.

Напомним, что Кузнецов с 2014 года выступает за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Два раза он становился чемпионом мира, завоевал Кубок Стэнли. На последнем чемпионате вместе со сборной России занял третье место.

А вы верите, что наш хоккеист не употреблял наркотики?

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Тэги:

допинг-тестЕвгений Кузнецовнаркотикиследы наркотиковхоккей

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Нападающего сборной России по хоккею дисквалифицировали на четыре года
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