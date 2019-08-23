Нападающего сборной России по хоккею дисквалифицировали на четыре года

Сегодня, 23 августа, стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего сборной России Евгения Кузнецова. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации, причиной санкции стали наркотики.
Ранее, 26 мая, на чемпионате мира в Словакии у 27-летнего спортсмена взяли пробу на допинг, в которой обнаружилось содержание кокаина. Теперь хоккеист дисквалифицирован на четыре года на всех матчах IIHF и Континентальной хоккейной лиги. Следовательно, он может пропустить зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине.
Отметим, что в западной прессе уже был скандал, связанный с Кузнецовым и наркотиками: в Интернет попало видео из отеля, на котором спортсмен запечатлен рядом с белым порошком, рассыпанным на столе. Позже хоккеист признался, что никогда не употреблял наркотики и готов подтвердить это медицинской экспертизой. Серьезных взысканий за тот инцидент он не получил, но теперь против него имеются серьезные обвинения.
Напомним, что Кузнецов с 2014 года выступает за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Два раза он становился чемпионом мира, завоевал Кубок Стэнли. На последнем чемпионате вместе со сборной России занял третье место.
А вы верите, что наш хоккеист не употреблял наркотики?