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Сассексы не присоединятся к Кейт и Уильяму в Балморале

Меган Маркл и принц Гарри приедут в шотландскую резиденцию Елизаветы II в следующем месяце.

Сассексы не присоединятся к Кейт и Уильяму в Балморале
Сассексы приедут в Балморал после Кембриджей. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми прибыли в замок Балморал в четверг, 22 августа. Ранее эксперты высказывали предположение, что примерно в это же время в шотландскую резиденцию Елизаветы II приедут и принц Гарри с Меган Маркл, однако этого не произойдет.

В субботу, 24 августа, у герцога Сассекского запланировано спортивное мероприятие — финальный матч по регби на Уэмбли.

Гарри обожает эту игру и при каждом удобном случае не упускает возможность сыграть в нее. Однако в этот раз он будет сидеть на трибунах в качестве болельщика.

Впрочем, источники полагают, что это может быть просто благовидным предлогом, чтобы не толкаться под крышей замка Балморал вместе с Кейт, Уильямом и их детьми.

Королевский эксперт Роберт Джонсон также утверждает, что и Кембриджские рады, что Меган и Гарри приедут в другое время.

По его словам, многодетных родителей задели слова герцога Сассекского, который заявил, что у него будет максимум два ребенка, ведь кому-то нужно подумать о спасении планеты от перенаселения, пишет The Sun.

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Британская королевская семьяКейт Миддлтон и принц УильямМеган Маркл и принц ГарриПринц Гарри

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Сассексы не присоединятся к Кейт и Уильяму в Балморале
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