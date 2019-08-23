Сассексы не присоединятся к Кейт и Уильяму в Балморале

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми прибыли в замок Балморал в четверг, 22 августа. Ранее эксперты высказывали предположение, что примерно в это же время в шотландскую резиденцию Елизаветы II приедут и принц Гарри с Меган Маркл, однако этого не произойдет.

В субботу, 24 августа, у герцога Сассекского запланировано спортивное мероприятие — финальный матч по регби на Уэмбли.

Гарри обожает эту игру и при каждом удобном случае не упускает возможность сыграть в нее. Однако в этот раз он будет сидеть на трибунах в качестве болельщика.

Впрочем, источники полагают, что это может быть просто благовидным предлогом, чтобы не толкаться под крышей замка Балморал вместе с Кейт, Уильямом и их детьми.

Королевский эксперт Роберт Джонсон также утверждает, что и Кембриджские рады, что Меган и Гарри приедут в другое время.

По его словам, многодетных родителей задели слова герцога Сассекского, который заявил, что у него будет максимум два ребенка, ведь кому-то нужно подумать о спасении планеты от перенаселения, пишет The Sun.