Суд отказался разводить Катину «из-за ребенка»

Для начала экс-солистке «Тату» и ее мужу Сашо Кузмановичу предстоит определить место жительства 4-летнего Саши.

Певица уже давно не появляется в компании мужа. Более того, последние месяцы Катина перестала носить обручальное кольцо.

И вот летом она подтвердила обоюдное желание развестись. Только вот суд не торопится расторгать союз Катиной с музыкантом Сашо Кузмановичем. Как оказалось, родители не определились с местом жительства ребенка — 4-летнего Саши.

К тому же, Катина надеялась на рассмотрение в закрытом порядке. Однако в суд пришли журналисты.

«Набежала пресса, оборвали все телефоны в суде, — заметил представитель певицы. — При этом мы специально проговаривали с судьей, что процесс надо сделать закрытым. Однако заседание не состоялось по другой причине. Просто не все документы еще успели по почте дойти», — пишет «СтарХит».

Следующее слушание по делу состоится уже 6 сентября. Пока же сын живет с мамой, а отец может его видеть в любое время.

Напомним, ранее близкие друзья пары сообщали, что одной причины развода нет. Отношения стали холоднее. Елена и Сашо пытались как могли их оживить, однако все оказалось бесполезно.