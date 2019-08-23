В связи принца Эндрю с преступником-миллиардером нашли «русский след»

Белорусско-американский журналист Евгений Морозов обнародовал переписку со своим литературным агентом Джоном Брокманом. Речь идет об электронном письме, которое тот отправил ему 12 сентября 2013 года.

В нем тот рассказал, что когда был в особняке Джеффри Эпштейна на Манхэттене, то застал вместе с ним «парня из Британии» — им обоим делали массаж ног русские женщины.

Во время процедуры они обсуждали проблемы кибер-безопасности и ситуацию, сложившуюся вокруг Джулиана Ассанжа.

При этом финансист называл своего гостя «Энди». В какой-то момент британец начал сетовать на сложности, которые чинит ему пресса.

В частности он отметил, что тот же князь Монако хоть и работает по 12 часов, после этого может делать, все что его душе угодно, так как всем это безразлично.

Однако сам он не может себе это позволить, так как у него сразу же будем масса неприятностей. В это момент Брокман и сообразил, что перед ним был принц Эндрю, герцог Йоркский,

Сам Морозов заявил, что прекращает работу с агентом, так как вспомнил об этом письме после разразившегося скандала. Он отметил, что не верит в то, что Брокман не знал о преступлениях Эпштейна, пишет Daily Mail.