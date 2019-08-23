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Алибасов пожаловался на самочувствие после чебуреков на обед

Многие поклонники музыканта посчитали, что пока ему не стоит есть жирное и жареное.

Алибасов пожаловался на самочувствие после чебуреков на обед
Бари Алибасов Фото:.globallookpress.com

Продюсер Бари Алибасов после отравления средством для очистки труб постепенно вводит в свой рацион некоторые продукты. Спустя несколько месяцев 72-летний основатель группы «На-На» испытывает сложности с приемами пищи. Об этом Алибасов накануне рассказал в блоге.

Продюсер опубликовал в социальной сети фото своего обеда. На снимке он сидит за столом, на котором можно увидеть уже пустые тарелки и пару чебуреков. Алибасов не раз говорил, что не равнодушен к выпечке.

«Еда еле проходит, КРОТ до сих пор даёт о себе знать», — написал музыкант в блоге.

Увидев свежее фото продюсера, подписчики, мягко говоря, удивились. Многие поклонники уверены, что после нескольких недель в реанимации ему в сторону чебуреков и другой подобной пищи даже смотреть не стоит. На советы пользователей Сети музыкант отвечать не стал.

Бари Алибасов. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B1gKnZSAm7v/

Напомним, Бари Алибасов по случайности глотнул жидкость для очистки труб «КРОТ». После этого врачи несколько недель боролись за его жизнь. Как только продюсеру стало лучше, его стали обвинять во лжи. Недоброжелатели полагали, что вся история с отравлением – продуманный пиар-ход.

Однако независимые врачи опровергли эту теорию. Для восстановления Алибасову придется принимать препараты еще несколько месяцев.

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Алибасов пожаловался на самочувствие после чебуреков на обед
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