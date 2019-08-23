Меган и Гарри отключили комментарии в Instagram после шумихи с джетом

Герцога и герцогиню Сассекских обвинили в лицемерии из-за частых полетов на частных лайнерах на фоне их разговоров о защите природы.

Первый раз принц Гарри подвергся жесткой критике после полета на Сицилию на «слет миллионеров», куда он и другие селебрити прибыли на частных джетах и яхтах.

Уже тогда многим показалось странным, что звезды выбрали этот вид транспорта, ведь цель поездки была конференция по вопросам изменения климата.

Казалось бы герцогу Сассекскому стоило прислушаться к мнению окружающих, но не тут-то было. В августе он вместе с Меган Маркл за 11 дней воспользовался частным джетом сразу четыре раза: для полета на Ибицу, а затем в Ниццу.

После такого «финта ушами» в Instagram Сассексов посыпались гневные сообщения. Те же в ответ на нападки начали постить вдохновляющие цитаты, .

«Думаю, вам следует почитать комментарии, прежде чем постить вдохновляющую чепуху», — фыркнул один из подписчиков. «Отписываюсь! Раньше я был большим фанатом Гарри, но теперь меня тошнит он его лицемерия», — поддержал другой.

Видимо, устав от потока негатива, Меган и Гарри решили отключить комментарии к следующей своей публикации.

Они опубликовали фото кексов из кондитерской, которая «засветилась» в Vogue от Маркл. На выпечке стоят очередные вдохновляющие слоганы: «Будьте добры к себе», «Вы сильные», «Вы красивые» и «Вы любимы».