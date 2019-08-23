НОВОСТИ

Меган и Гарри отключили комментарии в Instagram после шумихи с джетом

Герцога и герцогиню Сассекских обвинили в лицемерии из-за частых полетов на частных лайнерах на фоне их разговоров о защите природы.

Меган и Гарри отключили комментарии в Instagram после шумихи с джетом
Фанаты отписываются от Instagram Меган и Гарри. Фото: instagram.com/sussexroyal/

Первый раз принц Гарри подвергся жесткой критике после полета на Сицилию на «слет миллионеров», куда он и другие селебрити прибыли на частных джетах и яхтах.

Уже тогда многим показалось странным, что звезды выбрали этот вид транспорта, ведь цель поездки была конференция по вопросам изменения климата.

Казалось бы герцогу Сассекскому стоило прислушаться к мнению окружающих, но не тут-то было. В августе он вместе с Меган Маркл за 11 дней воспользовался частным джетом сразу четыре раза: для полета на Ибицу, а затем в Ниццу.

После такого «финта ушами» в Instagram Сассексов посыпались гневные сообщения. Те же в ответ на нападки начали постить вдохновляющие цитаты, .

«Думаю, вам следует почитать комментарии, прежде чем постить вдохновляющую чепуху», — фыркнул один из подписчиков. «Отписываюсь! Раньше я был большим фанатом Гарри, но теперь меня тошнит он его лицемерия», — поддержал другой.

Видимо, устав от потока негатива, Меган и Гарри решили отключить комментарии к следующей своей публикации.

Они опубликовали фото кексов из кондитерской, которая «засветилась» в Vogue от Маркл. На выпечке стоят очередные вдохновляющие слоганы: «Будьте добры к себе», «Вы сильные», «Вы красивые» и «Вы любимы».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяМеган Маркл и принц Гарри

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган и Гарри отключили комментарии в Instagram после шумихи с джетом
Интересно?
Поделись с друзьями: