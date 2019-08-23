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Коллеги Заворотнюк рассказали, что актриса пошла на риск ради ребенка

48-летняя артистка долгое время мечтала подарить первенца любимому мужчине - Петру Чернышеву.

Коллеги Заворотнюк рассказали, что актриса пошла на риск ради ребенка
https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

С появлением информации об отмене всех летних спектаклей Анастасии Заворотнюк тут же заговорили о состоянии здоровье актрисы. Звезда «Моей прекрасной няни» давно не посещала светские мероприятия, редко заглядывала в соцсети, а тут еще и старшая дочь Заворотнюк, Анна, вдруг забросила страницу в Instagram и вернулась из Штатов в Москву.

В пятницу же, 23 августа, появилась информации, якобы у актрисы — рак. Диагноз, который не смогла побороть Жанна Фриске.

Коллеги Анастасии отметили, что Заворотнюк также грезила о ребенке. Еще и потому, что у ее мужа, Петра Чернышева детей до этого не было.

Только вот сначала собственные дети были еще маленькими, потом случилась история с ипотекой, из-за которой актрисе запретили выезд за границу. Заворотнюк шесть лет работала, чтобы погасить перед банком долг в миллион долларов. Только после этого супруги всерьез задумались о малыше.

«Она была против, чтобы ее ребенка выносила суррогатная мать. Понимала все риски, на которые идет, но прошла перед беременностью полное медицинское обследование», — рассказали коллеги актрисы изданию «Комсомольская Правда» .

При этом диагноз актрисы и сейчас никто не называет. Неизвестно, рак это или нет, но до конца месяца ее будут наблюдать, и лишь в сентябре станет известно, сможет ли она играть, добавляют в окружении Заворотнюк.

В этом же разговоре близкие отметили, что состояние Насти не критичное. Однако сможет ли она работать в ближайшее время, не ясно.

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Анастасия ЗаворотнюкАнна Заворотнюк

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Коллеги Заворотнюк рассказали, что актриса пошла на риск ради ребенка
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