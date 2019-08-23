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Кристина Си отозвала иск к Black Star

Ранее певица хотела вернуть право на использование сценического псевдонима.

Кристина Си отозвала иск к Black Star
Кристина Си Фото: https://www.instagram.com/p/B1LWJROnQG5/

Певица Кристина Саркисян (Си) больше не имеет претензий к лейблу Тимати, с которым сотрудничала несколько лет. Об этом артистка сообщила во время очередного заседания суда, пишет ТАСС.

«Приветствуем такое решение… Расставаться нужно достойно», — отметил адвоката лейбла Сергей Жорин.

Певица подала в суд еще в апреле нынешнего года. Она пыталась вернуть псевдоним «Kristina Si», право на который остался у продюсеров. Бывшая подопечная Тимати утверждала, что придумала его задолго до того, как стала сотрудничать с Black Star. Также певица просила вернуть ей право на исполнение нескольких песен.

Напомним, с лейблом Тимати судится еще один исполнитель – L’One. Он заявлял, что требует у продюсерского центра 350 миллионов рублей. Рэпер считает, что лейбл незаконно обогащался за его счет.

Ранее сотрудничество с Black Star прекратил и певец Егор Крид, но ему после многочисленных переговоров удалось сохранить право на использование сценического имени.

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Kristina Siиск в судЛейбл "Black Star"Тимати

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Кристина Си отозвала иск к Black Star
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