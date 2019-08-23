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Эмили Ратаковски ответила на подозрения в беременности

28-летняя модель заметила, что они с супругом стали «родителями» для их пушистого питомца.

Эмили Ратаковски ответила на подозрения в беременности
https://www.instagram.com/emrata/?hl=ru

Красотку-модель Эмили Ратаковски заподозрили в беременности. Причем, повод для слухов и разговоров та дала сама. На днях актриса выложила фотографию с мужем — 32-летним актером Себастьяном Беар-МакКлардом. И подписала семейный снимок «Мама и папа».

Вот подписчики и обрадовались, решив, что девушка созрела для материнства.

Однако, выдержав пару часов, модель ответила, что они всего-то завели домашнего питомца.

«Мы с мужем являемся отцом и матерью для нашей собаки Коломбо», — пошутила в ответ она.

Хотя поклонники до сих пор надеются, что Эмили слукавила в комментариях и стоит ждать пополнения в семействе. Ведь девушка любит преподносить сюрпризы. Так с мужем, Себастьяном, она расписалась всего через пару недель после начала их бурного романа. О свадьбе не знали даже родственники и близкие друзья.

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звездные бракиЗвездные отношенияСебастьян Беар-МакКлардЭмили Ратаковски

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Эмили Ратаковски ответила на подозрения в беременности
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