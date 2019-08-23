Мадонна вмешалась в скандал вокруг развода Сайрус и Хемсворта

После сообщения о разводе с актером Лиамом Хемсвортом на певицу Майли Сайрус обрушилась критика в Сети. Пользователи считают, что причиной разрыва стала неверность американской исполнительницы. На этот счет Сайрус сделала официальное заявление, где вновь сказала, что не обманывала бывшего супруга.

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Поддержать коллегу решила американская исполнительница Мадонна. Короткое сообщение она опубликовала в социальной сети Twitter. По мнению Мадонны, Сайрус не стоит реагировать на критику.

«Женщина, которая жила. Тебе не за что извиняться!», — написала в блоге экс-супруга Гая Ричи, затем, правда, пост исчез.

Напомним, Майли Сайрус приписывают роман с блогером Кейтлинн Картер. В Сети появились снимки, где девушки целуются. Фото были сделаны на итальянском курорте.

Кстати, Лиам уже подал документы на развод. Пара состояла в браке меньше года. При этом их романтические отношения длились около десяти лет, за время которых актер и певица не раз расставались.