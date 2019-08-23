НОВОСТИ

Мадонна вмешалась в скандал вокруг развода Сайрус и Хемсворта

Звезду сериала «Ханна Монтана» заподозрили в романе с девушкой.

Мадонна вмешалась в скандал вокруг развода Сайрус и Хемсворта
Мадонна Фото: globallookpress.com

После сообщения о разводе с актером Лиамом Хемсвортом на певицу Майли Сайрус обрушилась критика в Сети. Пользователи считают, что причиной разрыва стала неверность американской исполнительницы. На этот счет Сайрус сделала официальное заявление, где вновь сказала, что не обманывала бывшего супруга.

Поддержать коллегу решила американская исполнительница Мадонна. Короткое сообщение она опубликовала в социальной сети Twitter. По мнению Мадонны, Сайрус не стоит реагировать на критику.

«Женщина, которая жила. Тебе не за что извиняться!», — написала в блоге экс-супруга Гая Ричи, затем, правда, пост исчез.

Напомним, Майли Сайрус приписывают роман с блогером Кейтлинн Картер. В Сети появились снимки, где девушки целуются. Фото были сделаны на итальянском курорте.

Кстати, Лиам уже подал документы на развод. Пара состояла в браке меньше года. При этом их романтические отношения длились около десяти лет, за время которых актер и певица не раз расставались.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Майли СайрусМайли Сайрус и Лиам Хемсвортобвинения в изменахпевица Мадонна

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мадонна вмешалась в скандал вокруг развода Сайрус и Хемсворта
Интересно?
Поделись с друзьями: