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В Сети набирает популярность архивный снимок Де Ниро в туфлях на платформе

Фотография сделана на съемках фильма «Ирландец».

В Сети набирает популярность архивный снимок Де Ниро в туфлях на платформе
Роберт Де Ниро. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Все более популярным в последние дни в Сети становится снимок Аль Пачино и Де Ниро со съемочной площадки фильма «Ирландец». Архивная фотография почти двухлетней давности, на которой Роберт Де Ниро разгуливает со своим коллегой в ботинках на высокой платформе.

Напомним, это была вынужденная мера, поскольку персонаж, которого играет Де Ниро должен был быть очень высок, намного выше чем его партнер по съемкам 77-летний Пачино. Хотя в реальной жизни Роберт всего на семь сантиметров выше коллеги по площадке, сообщало тогда издание The Sun.

Аль Пачино и Роберт Де Ниро на платформе. Фото
Аль Пачино и Роберт Де Ниров обуви на платформе. Фото: thesun

Объясняется же вдруг выросшая популярность фотографии, похоже, довольно просто. Почти через месяц, 27 сентября, в мировой прокат выходит та самая картина Мартина Скорсезе «Ирландец», в которой и снимались мега-звезды Голливуда. Фильм снят по сценарию Стивена Заилляна, на основе романа «Я слышал, ты красишь дома» Чарльза Брандта.

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Аль Пачиноархивное фотоМартин Скорсезеновый фильмРоберт Де Ниро

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В Сети набирает популярность архивный снимок Де Ниро в туфлях на платформе
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