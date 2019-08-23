Дочь Заворотнюк после известий о раке матери «покинула» соцсети

В последний месяц лета звезда «Моей прекрасной няни» отменила спектакли. Поклонники решили, что молодая мама захотела побыть это время с годовалой дочкой Милой.

Однако журналисты заметили, что та также перестала посещать светские мероприятия, а на шее у звезды якобы увидели шрам от хирургического вмешательства. В пятницу же, 23 августа, в Сеть просочилась информации, что у Анастасии — онкология.

поклонники обратили внимание, что Заворотнюк резко перестала вести соцсети. Более того, из Instagram исчезла и старшая дочь 48-летней актрисы — Анна, которая всегда была для мамы еще и лучшей подругой.

Девушка, переехавшая несколько лет назад в Штаты, вернулась в начале августа в Москву. А вот жизнерадостных фоточек и селфи, которыми пестрил фото-блог Анны, больше нет.

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Возможно, это связано еще и с тем, что девушку, как и маму, замучили расспросами. Звездное семейство же пока не дает никаких комментариев. Вот уже несколько дней отключен телефон и у мужа Заворотнюк, Петра Чернышева.

К слову, Анастасия вновь стала мамой в прошлом году. Поклонники не исключают, что 47-летняя актриса прибегла к процедуре ЭКО. А из-за гормональной терапии у Насти начались те же осложнения, что в свое время были и у Жанны Фриске.