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Представитель Майкла Джексона анонсировала официальное заявление о певце

Накануне публицист короля поп-музыки Рэймон Бэйн собрала специальную пресс-конференцию.

Представитель Майкла Джексона анонсировала официальное заявление о певце
МАЙКЛ ДЖЕКСОН. ФОТО: INSTAGRAM.COM

Похоже, не все тайны покойного короля поп-музыки Майкла Джексона раскрыты. Об этом можно судить по словам публициста и пресс-секретаря певца Рэймон Бэйн. Она специально собрала пресс-конференцию, на которой анонсировала крупное заявление о Майкле Джексоне, ссылаясь на некий мандат, выданный ей звездой еще 6 октября 2006 года.
Это заявление, кстати, стало самой главной новостью мероприятия. Кроме того, Бэйн снова стала защищать Джексона от обвинений в педофилии, которые прозвучали в скандальном документальном фильме «Покидая Неверленд».

Она сказала, что обвинения, выдвинутые против короля поп-музыки, были «чрезвычайно травмирующими для него и для всех нас. Он вызвал меня из тюрьмы, когда находился под стражей, когда его дом подвергался обыску».

«Он был человеком, который повлиял на музыку из всех жанров. Через свою подругу Элизабет Тейлор он поддерживал ЛГБТ-сообщество. Он был бы неспособен причинить вред ребенку. Он переехал в Вашингтон в 2007 году и оставался там шесть месяцев, ни разу Майкл не был рядом с ребенком, который не был его собственным, и ни разу я не слышала и не видела Майкла с ребенком», — утверждает Рэймон.

По словам представительницы артиста, приставание к детям — это серьезное и неприемлемое обвинение. На это способны только люди с отклонениями, пишет Mirror.

«Позвольте мне сказать для протокола, что ни я, ни кто-либо из моей команды не закрыли бы глаза и не работали с теми, кто причинял детям боль. В этом году мы все столкнулись с предвзятым, односторонним документальным фильмом. И я потрясена, что он номинирован на пять премий «Эмми»», — негодует публицист.

Напомним, это заявление публициста появилось всего через несколько месяцев после выхода скандального документального фильма «Выход из Неверленда», который транслировался по телевидению. Героями картины стали Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчук. Оба утверждали, что певец подверг их сексуальному насилию.

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"Покидая Неверленд"Майкл Джексонобвинения в педофилииПевец

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Представитель Майкла Джексона анонсировала официальное заявление о певце
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