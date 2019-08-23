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Назад в 90-е: Пугачева не смогла сразу попасть на концерт Апиной

Примадонна любила песню экс-солистки «Комбинации» «Узелок».

Назад в 90-е: Пугачева не смогла сразу попасть на концерт Апиной
Алена Апина Фото: globallookpress.com

Исполнительница Алена Апина продолжает гастролировать по всей стране и записывать новые песни. Но мало кто знает, что на заре карьеры она пробовала себя в ином жанре. В середине 90-х певица работала над музыкальным мюзиклом. Подобного на отечественной сцене еще не было, пишет «Комсомольская Правда».

В основу мюзикла лег проект «Лимита», который рассказывает о девушке, рискнувшей из глубинки приехать в столицу. Певица записала альбом с одноименным названием. Среди композиций была песня «Узелок». Ее, как и все произведения альбома, написал поэт Михаил Танич. Он помогал Апиной ставить мюзикл, в котором участвовали 40 драматических актеров.

После серии постановок начался большой гастрольный тур. На шоу Апиной хотела тогда попасть и Алла Пугачева. В Москве посетить его у нее не получилось, поэтому она поехала в Санкт-Петербург. Примадонна планировала написать рецензию для своего журнала на концерт «Лимита». Одна из причин такого рвения – Алла Борисовна очень любила ту самую песню «Узелок», которая в 90-е звучала буквально отовсюду.

Напомним, накануне бывшей солистке «Комбинации» исполнилось 55 лет. Свой юбилей она встретила в гастрольном туре.

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Алена АпинаАлла Пугачеваконцертюбилей

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Назад в 90-е: Пугачева не смогла сразу попасть на концерт Апиной
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