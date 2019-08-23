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«Мы были дурами»: ради карьеры Апина выступила в Чернобыле

Тогда исполнительница пела в составе группы «Комбинация».

«Мы были дурами»: ради карьеры Апина выступила в Чернобыле
Алена Апина Фото: globallookpress.com

Певице Алене Апиной 23 августа исполнилось 55 лет. День рождения она встретила на гастролях. За некоторое время до юбилея исполнительница хита «Ксюша» написала в блоге, что не собирается устраивать пышные творческие вечера в столичных концертных залах, а также участвовать в телешоу по случаю дня рождения.

«Я продолжаю жить. И радоваться, что в 55 мне интересно петь, любить, гордиться дочерью студенткой и улыбаться! А всё остальное — просто цифры, мишура и чьи-то (не ваши!) правила», — высказалась в социальной сети певица.

Более спокойную жизнь Алена Апина предпочитает сейчас. Еще в начале карьеры она была готова пойти на серьезные риски ради популярности, о которых впоследствии жалеет. В конце 80-х Апина пела в группе «Комбинация». В самом начале пути женский коллектив объездил всю родную Саратовскую область.

Позже им предложили выступить в Чернобыле — спустя три года после аварии, поразившей весь мир. Опасность девушек не смутила, и они дали концерт. Тогда все продукты, которые попадали на столы к солисткам группы, проверяли специальным аппаратом.

На это выступление девушки из «Комбинации» согласились по одной причине – им пообещали, что их песни после концерта возьмут на радио «Юность», которую слушал весь СССР.

«Мы были жуткими дурами», — призналась «Комсомольской Правде» Апина.

Напомним, певица недавно рассказала о личной жизни. По ее словам, больше идти под венец оно не собирается. Однако при этом отметила, что состоит в отношениях. Называть имя избранника артистка не стала.

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Тэги:

Алена Апинагруппа "Комбинация"Сериал "Чернобыль"юбилей

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«Мы были дурами»: ради карьеры Апина выступила в Чернобыле
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