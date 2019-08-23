С Джеки Чана, Шварценеггера и китайской кинокомпании хотят взыскать 216,6 млн рублей

В арбитражный суд Москвы подано заявление с требованием от конкурсного управляющего студии «Русская фильм группа»

Предыстория намечающегося разбирательства в суде столицы, куда поступило заявление от студии «Русская фильм группа» (РФГ) такова, что эта компания потратила средства на производство «Тайны печати дракона». Сейчас эта компания проходит процедуру банкротства, а средства с этого проекта пока невозможно получить. Прокат картины начнется только в конце следующего месяца.

По прогнозам, при бюджете $50 млн., этот проект может собрать на территории РФ порядка двух миллиардов рублей. Сейчас картину уже показывают в китайских кинотеатрах, где она пользуется большим успехом.

В создании картины принимала участие кинокомпания из Китая — China Film Group. Для кассового успеха были привлечены и актеры мирового уровня — Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан, правда, они исполнили эпизодические роли. И вот теперь, согласно поданному заявлению в суд от конкурсного управляющего РФГ, с китайской кинокомпании и знаменитостей хотят взыскать 216,6 млн рублей, сообщили «Ведомости».

Кстати, в этом фильме сыграл еще один знаменитый актер — Рутгер Хауэр, который, к сожалению, ушел из жизни месяц назад.

«Тайна печати дракона» является своеобразным продолжением предыдущего проекта РФГ «Вий». По сюжету, главного героя ждут интересные, но очень небезопасные приключения в Поднебесной.