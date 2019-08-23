Спустя год после развода Соколовский заговорил о скоротечности времени

4 августа год назад Рита Дакота и Влад Соколовский официально расстались. Событие это, конечно, стало переломным для всех и переживали его бывшие супруги по-разному. Но время идет и несколько дней назад звезды, чьи отношения стали более-менее дружескими вместе погуляли со своей дочкой Мией.

Но на этом «детские» визиты Влада Соколовского не закончились. Накануне он сходил в гости к своему крестному сыну Теме.

«Малышу Теме уже 1 год! У меня шок! Сегодня, с трудом осознал то, насколько быстро пролетело время. Смотря на Мию, так вообще голова кругом идет…! Время, ну не торопись ты так», — пишет под снимком с крестником артист.

Подписчики согласились с Владом, отмечая, что чужие дети быстро растут, но это не так. На самом деле, свои растут еще быстрее.

Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский в свое время были участниками седьмого сезона «Фабрики звезд», где и познакомились. Четыре года назад влюбленные поженились, а в прошлом году расстались. Причиной развода стали многочисленные измены Соколовского.