Садальский назвал смерть Елены Майоровой «моральным убийством»

Станислав Садальский известен Instagram-аудитории своим уважительным, внимательным и нередко трепетным отношением к своим коллегам актерам ныне здравствующим и, тем более, уже ушедшим из жизни. Он всегда напоминает своим подписчикам о днях их рождения или смерти и рассказывает истории, связанные с ними.

Новый пост артиста в Сети из таких. На этот раз Садальский напомнил, что 23 августа будет уже 22 года с того момента, как не стало талантливой и яркой актрисы Елены Майоровой.

«Друзья говорили, что случайность. Милиция уверена: самоубийство. Я считаю, что произошло моральное убийство», — пишет артист.

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Он отмечает, что Олег Ефремов, будучи обаятельным режиссером, играл с Майоровой, любимой ученицей Олега Табакова, как кошка с мышкой, то давая работу, то отбирая ее. А любая победа и успех в кинематографе в театре просто высмеивались. За несколько дней до смерти Елене, будто почувствовав неладное, позвонила ассистентка и спросила, нужно ли что-то артистке. Майорова же на это ответила: «Да. Приезжайте, будете стоять у гроба…».

По словам Станислава Садальского, Майорова была прямолинейным человеком, в закулисных дрязгах не участвовала. Потому, видимо, привычных почестей после смерти не заслужила. Гроб ее был установлен в дальней гардеробной. Проститься со своей подопечной Ефремов не пришел, потому что, по слухам, запил.