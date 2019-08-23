НОВОСТИ

На фоне слухов о раке мозга Заворотнюк отменяет спектакли

Представители актрисы опровергают сплетни.

На фоне слухов о раке мозга Заворотнюк отменяет спектакли
Анастасия Заворотнюк. ФОТО: INSTAGRAM.COM/A_ZAVOROTNYUK/

По социальным сетям продолжают ползти слухи об онкологическом заболевании у популярной актрисы Анастасии Заворотнюк. Новости подхватили и СМИ – на одном недавнем мероприятии, которое посетила звезда сериала «Моя прекрасная няня», журналисты даже увидели шрам. Похожие следы остаются после биопсии загрудинных узлов, которую делают тем, у кого подозревают наличие лимфосаркомы или лимфогрануломатоза.

Артистка и ее окружение все эти разговоры не комментирует и не поддерживает. Примечательно, что на ее странице в Instagram только две-три последних публикаций датированы августа. Тогда как предыдущие посты Анастасия ставила еще в мае.

Со сплетнями, домыслами в пресс ознакомились и представители Заворотнюк и поспешили опровергнуть все написанное и успокоить фанатов звезды. Мол, сейчас супруги в настоящее время заняты оформлением документов, ведь супруг артистки Петр Чернышов – американец, вот и девочкам бумаги справляют, пишет «СтарХит» со ссылкой на издание «Тайны звезд».

Напомним, в прошлом году Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз. Фигуристу Петру Чернышову она родила дочь Милу. По слухам, ради этого актриса решилась на ЭКО. У звезды также есть взрослые дети — дочь Анна и сын Майкл.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АктрисаАнастасия Заворотнюкборьба с онкологическим заболеваниемотмена спектаклейрак

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На фоне слухов о раке мозга Заворотнюк отменяет спектакли
Интересно?
Поделись с друзьями: