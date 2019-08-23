На фоне слухов о раке мозга Заворотнюк отменяет спектакли

По социальным сетям продолжают ползти слухи об онкологическом заболевании у популярной актрисы Анастасии Заворотнюк. Новости подхватили и СМИ – на одном недавнем мероприятии, которое посетила звезда сериала «Моя прекрасная няня», журналисты даже увидели шрам. Похожие следы остаются после биопсии загрудинных узлов, которую делают тем, у кого подозревают наличие лимфосаркомы или лимфогрануломатоза.

Артистка и ее окружение все эти разговоры не комментирует и не поддерживает. Примечательно, что на ее странице в Instagram только две-три последних публикаций датированы августа. Тогда как предыдущие посты Анастасия ставила еще в мае.

Со сплетнями, домыслами в пресс ознакомились и представители Заворотнюк и поспешили опровергнуть все написанное и успокоить фанатов звезды. Мол, сейчас супруги в настоящее время заняты оформлением документов, ведь супруг артистки Петр Чернышов – американец, вот и девочкам бумаги справляют, пишет «СтарХит» со ссылкой на издание «Тайны звезд».

Напомним, в прошлом году Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз. Фигуристу Петру Чернышову она родила дочь Милу. По слухам, ради этого актриса решилась на ЭКО. У звезды также есть взрослые дети — дочь Анна и сын Майкл.