Анна Ардова «пожалела» силиконовых красавиц

А также призналась, что не научилась требовать от мужчин дорогих подарков.

Уже через месяц, 27 сентября, известная актриса Анна Ардова отметит свое 50-летие. Хотя по звезде сериала «Одна за всех» такого и не скажешь. Жизнерадостная, активная, она щеголяет в модных нарядах, демонстрируя стройную фигуру. И своей женской красотой артистка, похоже довольна.

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А вот, глядя на модных силиконовых красавиц, как призналась недавно звезда журналистам издания «Известия», у нее просыпается чувство жалости. Как отметила Анна, всем этим «бедненьким» женщинам приходится соответствовать «этим губам и грудям».

Но при этом артистка восхитилась умению таких барышень брать от жизни все. А рассказывая о себе, призналась, что несмотря на возраст, она так и не научилась требовать от мужчин дорогих подарков.

Напомним, в конце прошлого года из жизни ушел ее муж Александр Шаврин. Незадолго этого Анна Ардова развелась с ним, прожив вместе 20 лет. Их общий сын Антон тогда решил остаться жить с отцом.