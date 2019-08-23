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Музыкальный критик Соседов задумался о поиске суррогатной матери

Однако, воплощать в жизнь эти планы пока Сергею некогда.

Музыкальный критик Соседов задумался о поиске суррогатной матери
Сергей Соседов. ФОТО: HTTP://SOSEDOV.TV/

Когда певица Любовь Успенская заявила о том, что хочет снова познать радость материнства, для чего собирается найти суррогатную мать, многие, в том числе некоторые ее коллеги, сочли это пиаром, не самым лучшим образом вновь подогреть интерес к своей персоне.

А вот музыкальный критик Сергей Соседов артистку поддержал. По его словам, Успенская станет отличной матерью, потому что у нее много нерастраченной материнской любви.

«Дети никогда не были помехой для чего-то! – считает критик. – Я думаю, что Люба делает такие заявления не ради пиара. Она действительно хочет стать мамой!».

Кроме того, Соседов приводит в пример молодого отца Максима Галкина, посмотрите, мол, как он расцвел с рождением близнецов. Говоря о себе самом, Сергей признается, он долго думал и давно осознал, что стать отцом он сможет только благодаря суррогатной матери.

Детей музыкальному критику, конечно, хочется, но реализацию этих своих планов он пока отложил – много других вопросов, требующих внимания. Что именно это за вопросы Соседов уточнять отказался, пишет «Собеседник».

Напомним, не так давно Сергей в пух и прах раскритиковал грандиозное музыкальное шоу «Жара», которое прошло в Баку. Критик остался недовольным не только выступлениями большинства артистов, но и организаторами музыкального фестиваля.

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Тэги:

детиЛюбовь УспенскаяСергей Соседовсуррогатная мать

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Музыкальный критик Соседов задумался о поиске суррогатной матери
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