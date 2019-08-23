Умер актер Виктор Власов

Еще одна трагическая новость облетела российские театральные круги. Не стало актера Виктора Власова. Об этом сообщается на странице театра им. Маяковского в интернете, где ровно 40 лет прослужил актер.

Отмечается также, что Власов умер 22 августа. Попрощаться с ним поклонники смогут 24-го числа в театре.

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Напомним, за всю свою актерскую карьеру Виктор Власов снялся в 27 фильмах. При этом, он был востребован и советском кинематографе, и в российском. Его работу можно увидеть в сериале «Следствие вели знатоки», в серии «Полуденный вор», а также в картине «Жизнь Клима Самгина» и других.

Кстати, двумя днями ранее из жизни ушла народная артистка России Александра Назарова после продолжительной болезни легких.