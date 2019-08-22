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Худеющая Порошина призналась, как срывается на пельмени

На премьере нового сезона «Родителей» многодетная мама призналась, что до сих пор не может вернуть былую форму.

Худеющая Порошина призналась, как срывается на пельмени
Борис Кудрявов/КП

Мария Порошина, сыгравшая роль мамы трех мальчуганов, и в жизни похожа на свою героиню. Ведь съемки в кино та совмещает с воспитанием четверых дочек и сына, который появился на свет в начале этого года.

Сериал «Родители» же оказался для нее еще и полезен: помог найти подход к собственному ребенку.

«Сниматься было поначалу непросто. Все-таки, быть мамой мальчика и мамой девочки — принципиально разные вещи, — вспоминала Порошина. — Меня даже консультировали по этому вопросу подруги. Зато теперь я знаю, как растить своего сына».

Присутствующие на презентации гости заметили, как замечательно выглядит Мария. Однако звезда не согласилась. Более того, многодетная мама добавила, что запросто может сорваться на калорийный обед. К примеру, Порошина обожает домашние пельмени.

кадр из сериала «Родители»
пресс-служба телеканала «Супер»

«Пришлось проявить мужество и отказаться от блинчиков и круассанов, так как мне важно быть легкой и подвижной на сцене, — разоткровенничалась артистка. — Но я могу и съесть тарелку пельменей. А потом буду над собой же смеяться: «толстенькая, но зато счастливая».

Премьера «Родителей» состоится на телеканале «Супер» 26 августа в 19:00.

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Тэги:

звездные бракизвездные диетыМария Порошина

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Худеющая Порошина призналась, как срывается на пельмени
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