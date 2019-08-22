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Светлана Разина отменила собственный развод

57-летняя экс-солистка группы «Мираж» простила мужа за попытку продать ее автомобиль.

Светлана Разина отменила собственный развод
https://www.instagram.com/_svetlana_razina_/

Весной артистка оказалась в центре скандала. Певица к удивлению поклонников обвинила собственного мужа в краже ее автомобиля.

Борис Карпов, со слов звезды, попытался продать ее машину прямо на дороге. Когда же сделать этого не получилась, бросил транспортное средство на границе с Белоруссией.

После такого Разина намеревалась бросить обманщика благоверного. Однако вскоре Карпов сообщил журналистам, что конфликт исчерпан и они снова вместе.

«Мы не разводимся, не собираемся заявление подавать. Мы помирились», — рассказал Борис «СтарХиту».

Самой же артистке потребовалось несколько больше времени, чтобы забрать заявление. Однако на перемирие согласилась и Светлана.

«Мы поговорили и все выяснили. И как оказалось, Борис был ни при чем не виноват. Его бывшая жена обманом получила мою машину и хотела провернуть всю эту схему», — пояснила она.

Любопытно, что Карпов при этом работает еще и директором у своей Разиной, ведет ее дела и организует гастроли. Свадьбу же они сыграли год назад, в ноябре 2018-го.

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звездные бракиЗвездные разводыСветлана Разина

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Светлана Разина отменила собственный развод
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