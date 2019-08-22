Остроумова заявила об отмене концерта Гафта, который был запланирован на сентябрь

Артисту 2 сентября исполнится 84 года. Творческий вечер планировали организовать спустя два дня после праздника.

83-летний актер Валентин Гафт в конце июля попал в больницу. Звезду фильма «Гараж» госпитализировали после инсульта. Несколько дней он провел в реанимации. Когда его состояние стало стабильным, пациента перевели в отделение неврологии.

Актер постепенно идет на поправку, но о выписке или полном выздоровлении пока говорить рано. По информации «Комсомольской правды», Валентину Гафту еще предстоит длительная реабилитация.

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Из-за этого концерт артиста, который должен был пройти в честь его дня рождения, не состоится. Творческий вечер планировали организовать 4 сентября, спустя два дня после праздника.

«Не будет никакого творческого вечера. Валентин Иосифович к нему еще не готов», — высказалась Ольга Остроумова.

Актриса настолько оберегает супруга от излишнего внимания, что запретила друзьям его навещать. Напомним, ранее в Сети даже прошла информация, что 83-летний актер скончался. Его близкие эти сведения быстро опровергли.