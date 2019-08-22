Кембриджским пришлось лететь эконом-классом из-за скандала с джетом Маркл

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми прилетели в Шотландию, чтобы отправиться с визитом в замок Балморал.

После скандала с частным джетом Меган Маркл и принца Гарри, семейство Кембриджских решило не дразнить гусей, а явить себя образцом скромности, демократичности и непритязательности.

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с тремя детьми отправились на самолете компании FlyBe по маршруту Норидж (графство Норфолк) — Абердин (Шотландия).

больше по теме Шик и блеск: как выглядит частный джет Гарри и Меган изнутри Герцог и герцогиня Сассекские для перелета в Ниццу воспользовались самолетом американской компании Cessna.

Супруги не стали устраивать из своей поездки аттракцион. Уильям сам нес несколько сумок, в то время как у Кейт на руках сидел принц Луи, а его старшие брат и сестра шли впереди. Пассажир, которая оказалась рядом, поведала, что вся семья сидела впереди нее.

«Я часто летаю этим маршрутом и они вели себя очень скромно. Никто не знал, что они тоже летят. Чуть позже я поняла, что через несколько рядов от меня была и мама Кейт», — рассказала она.

Билет на этот самолет стоит 73 фунта стерлингов (5820 рублей) в один конец. Сам полет занимает 1 час 10 минут, пишет Daily Mail.