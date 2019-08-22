НОВОСТИ

Кембриджским пришлось лететь эконом-классом из-за скандала с джетом Маркл

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми прилетели в Шотландию, чтобы отправиться с визитом в замок Балморал.

Кембриджским пришлось лететь эконом-классом из-за скандала с джетом Маркл
Кейт и Уильям с детьми путешествуют бюджетными авиалиниями. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

После скандала с частным джетом Меган Маркл и принца Гарри, семейство Кембриджских решило не дразнить гусей, а явить себя образцом скромности, демократичности и непритязательности.

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с тремя детьми отправились на самолете компании FlyBe по маршруту Норидж (графство Норфолк) — Абердин (Шотландия).

Супруги не стали устраивать из своей поездки аттракцион. Уильям сам нес несколько сумок, в то время как у Кейт на руках сидел принц Луи, а его старшие брат и сестра шли впереди. Пассажир, которая оказалась рядом, поведала, что вся семья сидела впереди нее.

«Я часто летаю этим маршрутом и они вели себя очень скромно. Никто не знал, что они тоже летят. Чуть позже я поняла, что через несколько рядов от меня была и мама Кейт», — рассказала она.

Билет на этот самолет стоит 73 фунта стерлингов (5820 рублей) в один конец. Сам полет занимает 1 час 10 минут, пишет Daily Mail.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон и принц УильямКейт Миддлтон последние новостиполет на самолетеПринц УильямПринц Уильям последние новостипутешествие

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кембриджским пришлось лететь эконом-классом из-за скандала с джетом Маркл
Интересно?
Поделись с друзьями: