Без Арчи: стал известен список редких британских имен для детей

Бюро национальной статистики обнародовало рейтинг необычных имен, которыми родители с бурной фантазией наградили своих чад в 2017 году.

Не секрет, что рейтинги популярных детских имен публикуются ежегодно. Однако в Бюро национальной статистики Британии решили пойти от обратного и составить список самых редких имен, которые давали родители своим детям.

Отметим, что имени сына Меган Маркл — Арчи — там нет. Скорее всего, оно может попасть в первый список в следующем году. Кроме этого, рейтинг основан на данных 2017 года, когда маленького Сассекса еще и в проекте не было.

Выяснилось, что давать редкие имена своим чадам родителей заставляет любовь к историческим книгам, спиртным напиткам, флоре, фрикаделькам, дням недели, месяцам и своим поп-кумирам.

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Так, среди новорожденных девиц Британия теперь может похвастаться Октябрем (October), Хеннесси (Hennessey), Воскресеньем — Санди (Sunday), Тюльпаном (Tulip) и Зефиром (Zephyr, зефир в английском — кнели (фрикадельки) из мясного фарша. — Прим. ред.).

Кстати, угодило в список «раритетов» и имя принцессы Евгении, так что можно ее с этим поздравить.

Что же касается имен для мальчиков, то там затесалось имя сказочного персонажа Ханселя, фамилия профессионального бойца смешанных единоборств Уиттакера, которая с легкой руки любителей спорта превратилось в имя, а также Боуи.

В последнем случае мальчишку назвали в честь британского идола Дэвида Боуи, пишет The Sun.