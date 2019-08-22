Без Арчи: стал известен список редких британских имен для детей

Не секрет, что рейтинги популярных детских имен публикуются ежегодно. Однако в Бюро национальной статистики Британии решили пойти от обратного и составить список самых редких имен, которые давали родители своим детям.
Отметим, что имени сына Меган Маркл — Арчи — там нет. Скорее всего, оно может попасть в первый список в следующем году. Кроме этого, рейтинг основан на данных 2017 года, когда маленького Сассекса еще и в проекте не было.
Выяснилось, что давать редкие имена своим чадам родителей заставляет любовь к историческим книгам, спиртным напиткам, флоре, фрикаделькам, дням недели, месяцам и своим поп-кумирам.
Так, среди новорожденных девиц Британия теперь может похвастаться Октябрем (October), Хеннесси (Hennessey), Воскресеньем — Санди (Sunday), Тюльпаном (Tulip) и Зефиром (Zephyr, зефир в английском — кнели (фрикадельки) из мясного фарша. — Прим. ред.).
Кстати, угодило в список «раритетов» и имя принцессы Евгении, так что можно ее с этим поздравить.
Что же касается имен для мальчиков, то там затесалось имя сказочного персонажа Ханселя, фамилия профессионального бойца смешанных единоборств Уиттакера, которая с легкой руки любителей спорта превратилось в имя, а также Боуи.
В последнем случае мальчишку назвали в честь британского идола Дэвида Боуи, пишет The Sun.