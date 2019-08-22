Нерожденного ребенка Гладких будут спасать немецкие врачи

Артистка уже договорилась с клиникой, на операцию требуются 4,5 млн рублей. В России ее можно было бы сделать бесплатно.

Актриса Яна Гладких находится на шестом месяце беременности. Еще неродившемуся ребенку артистки поставили неутешительный диагноз: порок сердца, если говорить научным языком – «транспозиция магистральных сосудов» (ТМС).

Чтобы сохранить малышу жизнь, ему требуется сложнейшая операция в зарубежной клинике. Для этого необходимы большие деньги – 4,5 миллиона рублей. Сбором средств занимается благотворительный фонд.

По словам врача-кардиолога, эксперта Лиги здоровья нации Ольги Молчановой, такие операции проводят и в России. Причем, бесплатно — по полису медицинского страхования и квотам.

С коллегой согласился и генетик, заслуженный врач РФ Евгений Лильин. Он отметил, что столь трудные операции в РФ делают исключительно крупные специалисты – «Лео Бокерия, хирурги НЦ ССХ имени А.Н. Бакулева».

«Однако все мамы очень хотят за границу – в Германию, в Швейцарию, в Америку», — добавил Лильин.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro связался непосредственно с Яной Гладких, чтобы узнать, не предлагали ли ей провести такую операцию в России. Как выяснилось, предлагали. Но актриса предпочла российским врачам немецких.

«Будем делать в Германии. У нас есть договоренность», — отметила Гладких.