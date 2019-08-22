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Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с артисткой пройдет 24 августа.

Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище
Актриса Александра Назарова будет похоронена на Троекуровском кладбище ФОТО: Театр им.Ермоловой

Народную артистку России Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Траурная церемония пройдет 24 августа, сначала состоится прощание, а после погребение.

Проститься с артисткой придут коллеги по сцене, друзья и знакомые, мероприятие будет организовано на новой сцене Театра имени Ермоловой, где она работала.

В дирекции театра отметили, что двери будут открыты с 11 до 13 часов дня, сообщает телеканал «360».

Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни. Она попала в больницу за несколько недель до смерти, были проблемы с легкими. Несмотря на это, актриса не смогла отказаться о пагубной привычки — сигареты.

Она до последнего работала, не отказывалась от ролей, признавалась, что ей нужно вырастить внучку. Девочке всего 11 лет и она сирота, кроме бабушки у нее никого не осталось. Сын Назаровой Дмитрий умер в 2011 году.

Актриса вспоминала, что единственный ребенок попал в плохую компанию и стал зависим о наркотиков. Он постоянно просил у нее деньги, а накануне смерти даже поссорился с матерью.

В театре обещали позаботиться о судьбе школьницы.

За свою жизнь актриса успела сняться более, чем в 80 фильмах, сыграть десятки ролей в театре, пишет РИА Новости.

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Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище
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