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У сестры Эмина Агаларова украли несколько миллионов рублей и шубы

Преступники проникли в квартиру Сабины, пока она была в отпуске.

У сестры Эмина Агаларова украли несколько миллионов рублей и шубы
Эмин Агаларов. ФОТО GLOBALLOOKPRESS

Сабина Агаларова уехала отдыхать за границу. В этом время ее шикарную двухэтажную квартиру на Ленинском проспекте ограбили. Преступники вынесли 4,6 миллиона рублей и два манто из меха. При этом бриллианты девушки забирать не стали.

Хозяйка вообще не сразу поняла, что ее ограбили. Она хватилась денег и мехов только через пару дней после возвращения из отпуска. К пропаже финансов и шуб сестра певца отнеслась философски. «Спасибо, что деньгами, — резюмировала она в «Инстаграм». — На моем пути Вы небольшая колдобина, которая дала мне мощнейшую встряску! Да излечат Вас эти бумажки».

Впрочем, заявление в полицию девушка все же написала. Следов взлома входных дверей сотрудники органов не обнаружили. Девушка не исключает, что ее ограбили знакомые, пишет ren.tv.

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Сабина АгалароваЭмин Агаларов

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У сестры Эмина Агаларова украли несколько миллионов рублей и шубы
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