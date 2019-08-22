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Не только Борис Джонсон: как Тони Блэр нарушил королевский протокол

В документальном фильме «Королева и ее премьер-министры» авторы рассказали о промахе политика.

Не только Борис Джонсон: как Тони Блэр нарушил королевский протокол
Тони Блэр поверг королеву в изумление своей несдержанностью. Фото: Global Look Press

Тони Блэр занимал пост главы кабинета министров Великобритании на протяжении десяти лет. Поэтому нет ничего удивительного, что и в его послужном списке оказались «проколы в протоколе».

Об одной из таких досадных ошибок политика поведали авторы докфильма «Королева и ее премьер-министры».

Это произошло во время празднования 50-летия правления  Елизаветы II в 2002 году.

Как известно, премьер-министр приезжает в Букингемский дворец к королеве еженедельно. Во время этого визита глава правительства и Ее Величество обсуждают события, которые произошли за прошедшие семь дней.

Все беседы являются строго конфиденциальными и их содержание никогда не выносится за стены кабинета монарха.

«Из Букингемского дворца никогда не просочится ни одного слова из того, что сказала королева премьер-министру или что сказал премьер-министр королеве», — заметил как-то британский журналист Майкл Кокрелл.

Однако во время празднования юбилея Тони Блэр поверг королеву в шок, так как в беседе с гостями раскрыл слова, сказанные ему Елизаветой II.

«На самом деле, в завершении нашей еженедельной встречи в Букингемском дворце в четверг, последними словами Ее Величества, обращенными ко мне, были «Прошу, не будьте слишком экспансивным», — цитирует политика Express.

В свое время Кокрелл любил повторять, что господин Блэр зачастую ведет себя по-панибратски. Сам же политик, говоря о королеве, как-то заметил: «Иногда она может вести себя по-панибратски с вами, но вы никогда не смеете даже попытаться вести себя так с ней».

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Не только Борис Джонсон: как Тони Блэр нарушил королевский протокол
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