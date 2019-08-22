НОВОСТИ

Лидер «Любэ» занялся продвижением фильма мамы Дитковските

Кинокартина Татьяны Лютаевой «Камень, ножницы, бумага» вошла в программу Венецианского кинофестиваля, а одним из ее продюсеров стал Николай Расторгуев.

Лидер «Любэ» занялся продвижением фильма мамы Дитковските
https://www.instagram.com/tanialyutaeva/

Сыгравшая огромное количество ролей 53-летняя актриса Татьяна Лютаева в качестве режиссера дебютирует впервые. Женщина сняла кинокартину с дочерью Агнией Дитковските в главной роли.

Фильм, со слов создательницы, призван рассказать о трех главных вещах — памяти, умению прощать и наших «учителях жизни». Картина, получившаяся настолько же философской, насколько и трогательной, была впервые представлена на 30-м «Кинотавре».

Тогда же дебютной работой Лютаевой и заинтересовался лидер «Любэ». Солист любимой группы Владимира Путина Николай Расторгуев вызвался продюсировать картину. И надо заметить, что внимание к новой ленте тому удалось привлечь наилучшим образом! Как стало известно, фильм будет показан в рамках 76-го Венецианского кинофестиваля. Более того, он вошел в официальную программу.

Первой маму поздравила сама Агния.

«Люблю и горжусь тобой, мамочка! И благодарю за то, что веришь в меня», — поблагодарила Дитковските родственницу в Instagram.

Уже известно, что закрытый показ фильма состоится в легендарном кинотеатре Palazzo del Casino, а первыми его увидят главы мировых кинофондов и инвесторы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Агния ДитковскитеВенецианский кинофестивальНиколай РасторгуевТатьяна Лютаева

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лидер «Любэ» занялся продвижением фильма мамы Дитковските
Интересно?
Поделись с друзьями: