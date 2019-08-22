Лидер «Любэ» занялся продвижением фильма мамы Дитковските

Кинокартина Татьяны Лютаевой «Камень, ножницы, бумага» вошла в программу Венецианского кинофестиваля, а одним из ее продюсеров стал Николай Расторгуев.

Сыгравшая огромное количество ролей 53-летняя актриса Татьяна Лютаева в качестве режиссера дебютирует впервые. Женщина сняла кинокартину с дочерью Агнией Дитковските в главной роли.

Фильм, со слов создательницы, призван рассказать о трех главных вещах — памяти, умению прощать и наших «учителях жизни». Картина, получившаяся настолько же философской, насколько и трогательной, была впервые представлена на 30-м «Кинотавре».

Тогда же дебютной работой Лютаевой и заинтересовался лидер «Любэ». Солист любимой группы Владимира Путина Николай Расторгуев вызвался продюсировать картину. И надо заметить, что внимание к новой ленте тому удалось привлечь наилучшим образом! Как стало известно, фильм будет показан в рамках 76-го Венецианского кинофестиваля. Более того, он вошел в официальную программу.

Первой маму поздравила сама Агния.

«Люблю и горжусь тобой, мамочка! И благодарю за то, что веришь в меня», — поблагодарила Дитковските родственницу в Instagram.

Уже известно, что закрытый показ фильма состоится в легендарном кинотеатре Palazzo del Casino, а первыми его увидят главы мировых кинофондов и инвесторы.