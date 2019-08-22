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«Будем обустраиваться там»: Галина Юдашкина увезла сыновей в Гонконг

Дочь знаменитого дизайнера не стала скрывать, что останется в чужой стране на длительное время.

«Будем обустраиваться там»: Галина Юдашкина увезла сыновей в Гонконг
Галина Юдашкина. фото: globallookpress.com

Галина Юдашкина этим летом сначала отдохнула вместе с родителями у них дома в Подмосковье, а потом вся семья отправилась купаться и загорать в Израиль. Несколько недель модельер, его супруга и дочка с мужем дразнили поклонников снимками с пляжа. Галина тренировалась даже на отдыхе, поэтому с удовольствием хвасталась подтянутой фигурой в купальнике. В конце августа Галина вернулась в Москву.

Как оказалось, девушка приехала ненадолго. Она лишь успела посетить несколько мероприятий и салон красоты, чтобы обновить, маникюр, педикюр и прическу. 21 августа наследница модельера поделилась кадрами из самолета. Она призналась, что вместе с детьми уехала в Китай. На видео девушка запечатлела Анатолия и Аркадия, которым не было скучно даже на борту воздушного судна.

«Ну вот мы и улетаем в Гонконг на долгое время. Теперь будем обустраиваться там», — написала Галина.

Позже она запечатлела мужа, который завтракал круассанами, ну а проснулись супруги уже в апартаментах в высотном здании на побережье залива. Светская львица решила не уточнять, когда она вернется на родину. По всей видимости, в другую страну девушка с мужем приехала по работе.

фото: instagram.com/gyudashkina/

Напомним, что ранее после рождения второго ребенка супруги жили в США. По этой причине Галине не привыкать жить в чужой стране. Она очень быстро осваивается на новой местности и прекрасно владеет английским языком. Девушка помогает семье с бизнесом и не раз выпускала коллекции одежды для детей. Возможно, что в Китай она приехала за вдохновением.

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внуки Валентина ЮдашкинГалина ЮдашкинаЗвездные дети

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«Будем обустраиваться там»: Галина Юдашкина увезла сыновей в Гонконг
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