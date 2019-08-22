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Диану Арбенину перепутали со звездой американского женского футбола

Певица попала в курьезную ситуацию во время путешествия по США.

Диану Арбенину перепутали со звездой американского женского футбола
Диана Арбенина с Артемом и Мартой. Фото eastnews.ru

Лидер «Ночных снайперов» сейчас находится в Штатах с детьми. Диана с девятилетними Артемом и Мартой прекрасно проводят время, посещая музеи и парки в Атланте. Однако их спокойный отдых разнообразила забавная ситуация, в которую они попали в местном кафе.

Говоря о случившемся, певица не смогла удержаться от смеха. Вместе с детьми они зашли на ужин в стейк-хаус. К их столику подошел шеф-повар. С ним был работник заведения. Они принялись благодарить Арбенину за прекрасный футбол. Рассказ Дианы продолжила ее дочь Марта. «К маме подошли два дяденьки и сказали «спасибо» за кубок», — говорит девочка. «Вот так я впервые в жизни стала прекрасным футболистом», — резюмирует рок-певица.

Как выяснилось, Арбенину перепутали с вице-капитаном сборной США по футболу Меган Рапино. Ее команда недавно выиграла женский чемпионат мира, одержав победу над сборной Нидерландов. По словам фолловеров, внешнее сходство между Дианой и Меган, действительно, есть.

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Тэги:

Диана АрбенинаМеган Рапино

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Диану Арбенину перепутали со звездой американского женского футбола
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