Алибасов уверен, что Федосееву-Шукшину до больницы довела ее дочь Ольга

Сейчас знаменитая семья разделилась на два противоборствующих лагеря.

Продюсер группы «На-На» и муж Лидии Федосеевой-Шукшиной заявил, что до больничной койки 80-летнюю актрису довела ее родная дочь Ольга.

Напомним, Федосеевой-Шукшиной стало плохо в Болгарии, куда она уехала отдыхать. В СМИ появлялись различные версии о ее диагнозе, включая сердечный приступ. Однако ее средняя дочь Мария опровергла эту информацию 22 августа, написав в своем блоге, что с ее матерью все нормально, она рядом и никакого приступа у нее не было.

Свою лепту в информационный поток решил внести и Бари Алибасов, который сделал серьезное заявление в адрес своей падчерицы Ольги.

«Все-таки своими гнусными посланиями Ольга Шукшина в очередной раз довела мать Лидию Николаевну до клинического состояния», — написал он в Instagram.

Он сообщил, что актрису увезли в военный госпиталь сразу по ее прилету в Россию. До больницы ее сопровождали близкие: дочь Мария Шукшина и внук Макар. По словам продюсера, с Ольгой Федосеева общаться отказывается.

Алибасов не уточнил, о каких «гнусных заявлениях» Ольги идет речь, но ранее девушка рассказала журналистам, что Алибасов фактически не является мужем Федосеевой-Шукшиной и лишь периодически наведывается к ней в гости пиара ради.