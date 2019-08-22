Куркова в день рождения сравнила себя с Индианой Джонс

Артистка, как и герой серии фильмов, относится к жизни, как к большому приключению.

Актриса Равшана Куркова отметила день рождения – ей исполнилось 39 лет. На многочисленные поздравления артистка отреагировала в блоге, поблагодарив всех за теплые слова.

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В важный для актрисы день она решила пооткровенничать с поклонниками. Равшана Куркова опубликовала большой пост, где высказалась об отношении к жизни.

«Лицо счастливого человека. Не только раз в году, из-за огромной дозы любви, которую получаю в этот день. А потому, что благодарна жизни за возможность чувствовать себя живой, познавать, творить, ошибаться, расти», — отметила актриса.

Куркова относится к жизни, как к большому приключению, которое готовит массу сюрпризов.

«Я воспринимаю жизнь как Индиана Джонс, поэтому для меня она — квест, который интересно разгадывать и проходить», — добавила Равшана.

Глядя на актрису, многие не верят, что ей уже в будущем году исполнится 40 лет. Куркова обладает точеной фигурой, а на ее лице так и не появились морщины. По признанию актрисы, после 30 лет она изменила свой режим, чтобы сохранить физическую форму и красоту кожи. Куркова полностью отказалась от алкоголя, следит за количеством сна и посещает спортивный зал по 4-5 раз в неделю.