Елизавета II объяснила, почему никогда не читает письма фанатов

Королева часто занимает первые строчки в рейтингах популярности среди членов своего семейства, поэтому нет ничего удивительного в том, что у нее много почитателей.

Многие историки не раз называли Елизавету II «самой политически грамотной личностью в мире». Кроме этого, она является самым популярным и любимым членом королевской семьи.

В опросе, который был опубликован на сайте YouGov, участники описывали Ее Величество как «достойную восхищения, трудолюбивую, уважаемую и преданную своему делу». В результате в рейтинге популярности она заняла первую строчку — за нее отдали голоса 72% респондентов.

Поэтому нет ничего удивительного, что фанаты забрасывают королеву пачками корреспонденции. Ежедневно Елизавета II получает порядка 200-300 писем от поклонников. Однако несмотря на то, что Ее Величество благодарна за такое внимание, она призналась, что совсем их не читает.

«Я всегда полагала, что письма — это что-то очень личное. Люди пишут их, полагая, что я открою и прочту их. Однако я не вскрываю их по одной очевидной причине — у меня просто нет на это времени», — пояснила она.

Тем не менее, порой Ее Величество все же знакомится с содержимым корреспонденции, так как это дает ей представление о том, что волнует подданных и что они думают по тем или иным вопросам, пишет Express.