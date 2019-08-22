Седьмая вода на киселе: у Маркл нашли нового родственника

Специалист по генеалогии рассказал о родословном дереве герцогини Сассекской.

Американский генеалог Джим Макнифф изучил родословное древо Меган Маркл и сделал неожиданное открытие. Оказывается у герцогини Сассекской есть родственные связи с бейсболистом Муки Беттсом.

26-летний Маркус Линн, известный как «Муки» Беттс, является правым принимающим игроком в команде Boston Red Sox в Главной лиге бейсбола.

Макнифф обнаружил, что предки Беттса пересекались с ветвью Меган дважды. Впервые это произошло 150 лет тому назад.

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Согласно зарегистрированным данным переписи населения, прапрапрадеды Меган и Беттса — Якоб и Джозеф жили по-соседству друг с другом. Однако о том, как они между собой были связаны, неясно.

Более четкая связь прослеживается между Кэти Беттс и Ричардом Беттсом, которые поженились в 1920 году.

Кэти Беттс — прапрадвоюродная бабушкай Меган, а Ричард Беттс — прапрадвоюродный дедушка бейсболиста.

Это значит, что герцогиня и спортсмен являются очень дальними родственниками, как говорится, седьмой водой на киселе, пишет Express.