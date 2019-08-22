Седьмая вода на киселе: у Маркл нашли нового родственника

Американский генеалог Джим Макнифф изучил родословное древо Меган Маркл и сделал неожиданное открытие. Оказывается у герцогини Сассекской есть родственные связи с бейсболистом Муки Беттсом.
26-летний Маркус Линн, известный как «Муки» Беттс, является правым принимающим игроком в команде Boston Red Sox в Главной лиге бейсбола.
Макнифф обнаружил, что предки Беттса пересекались с ветвью Меган дважды. Впервые это произошло 150 лет тому назад.
Согласно зарегистрированным данным переписи населения, прапрапрадеды Меган и Беттса — Якоб и Джозеф жили по-соседству друг с другом. Однако о том, как они между собой были связаны, неясно.
Более четкая связь прослеживается между Кэти Беттс и Ричардом Беттсом, которые поженились в 1920 году.
Кэти Беттс — прапрадвоюродная бабушкай Меган, а Ричард Беттс — прапрадвоюродный дедушка бейсболиста.
Это значит, что герцогиня и спортсмен являются очень дальними родственниками, как говорится, седьмой водой на киселе, пишет Express.