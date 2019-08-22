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Рагозина расплакалась в студии Корчевникова, заговорив об отце

Юрий Антонович живет вместе с дочерью в Москве на протяжении последних 18 лет.

Рагозина расплакалась в студии Корчевникова, заговорив об отце
Наталья Рагозина Фото: globallookpress.com

43-летняя спортсменка Наталья Рагозина стала героиней последнего выпуска программы «Судьба человека». Она отдала боксу 20 лет. Все эти годы ей приходилось посещать тренировки, которые часто проходили по несколько раз в день.

В момент, когда карьера спортсменки пошла в гору, у нее рос сын Иван от первого брака. Наталье было крайне тяжело совмещать семью и работу. В этом ей помог отец Юрий Антонович, который уже 18 лет живет по одной крышей с дочерью.

По словам спортсменки, из всей семьи (у нее три сестры и брат) лишь она пошла силой в папу, который работал шахтером. Юрий заменил сыну Натальи отца, когда чемпионка рассталась со своим первым мужем Михаилом.

«Если бы не отец, я не знаю, как справилась с Ваней. Я отца очень люблю. Он – достойный человек, с характером. Мало кто из моих друзей столько лет живет с родителями, а батя со мной – и я ему очень благодарна», — сказала Рагозина в студии и неожиданно расплакалась.

Юрию Антоновичу должно вскоре исполнится 73 года. Недавно он не на шутку напугал родных. У него случился микроинсульт и мужчине пришлось пережить несколько сложных операций. К счастью, все обошлось.

Напомним, в эфире этой же программы Наталья Рагозина также рассказала о разводе со вторым мужем, адвокатом Сергеем Жориным.

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Тэги:

Борис КорчевниковНаталья РагозинаПрограмма "Судьба человека"Сергей Жорин

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Рагозина расплакалась в студии Корчевникова, заговорив об отце
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