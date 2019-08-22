«Откровенный разговор»: Михалкова высказалась о важности личного пространства

Она призналась, что не любит, когда к ней прикасаются незнакомые люди.

36-летняя актриса и участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова постоянно ведет диалог с поклонниками в блоге. Обычно она дает советы по уходу за собой и рассказывает о тренировках в спортивном зале. Но иногда Михалкова делится и своими переживаниями.

Накануне участница шоу «Уральские пельмени» разместила в блоге новую публикацию с заголовком «Откровенный разговор». Актриса подняла тему личного пространства, которая крайне для нее важна. По признанию Юлии Михалковой, она крайне настороженно относится к прикосновениям чужих людей. Особенно это касается тех, кто любит всех без разбора «дружески» хлопать по плечу.

«Я люблю объятия, люблю дружить, НО…когда незнакомый или малознакомый человек старается меня обнять, похлопать по плечу и т.д. Это только отталкивает. Одно дело, когда обнимет семилетний ребёнок, другое дело — взрослый незнакомый мужчина», — высказалась в блоге актриса.

В пример она привела всем хорошо знакомую ситуацию – перемещение на лифте, когда в кабине находится несколько человек, и все себя чувствуют крайне неловко.

Большинство подписчиков актрисы согласились с Юлией Михалковой.

Добавим, ранее участница шоу «Уральские пельмени» раскритиковала «моду на старение» в социальной сети. Она добавила, что нужно стараться, напротив, продлевать молодость и не приближать время, когда на лице появятся морщины.