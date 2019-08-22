Ольга Орлова объяснила, что останавливает ее от новой влюбленности

Многие поклонники бывшей солистки группы «Блестящие», а ныне успешной телеведущей Ольги Орловой недоумевают: как такая красавица и умница, элегантная и утонченная женщина до сих пор одна. Почему в ее жизни до сих пор не появился достойный мужчина?

В своей очередной публикации в социальной сети Instagram звезда приоткрыла завесу тайны.

«С возрастом все чаще срабатывает инстинкт самосохранения. Мозг борется с сердцем, не разрешая ему влюбляться, чтобы не испытать боль. А так хочется каждый раз в омут с головой… Каждый раз…до первого разочарования…», — призналась Ольга.

Подписчики телеведущей попытались опровергнуть слова Орловой и вразумить красавицу, мол, влюбляйтесь и ни о чем не жалейте.

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«А Вы не бойтесь. Если не рисковать, то можно остаться одной… Я Вам желаю настоящих, искренних отношений. Вы заслуживаете этого», — пишет одна из комментаторов.

Напомним, Ольга Орлова воспитывает единственного сына, которого в 2001 году родила от предпринимателя Александра Карманова. И все же наличие наследника не смогло сохранить отношения пары. Спустя три года союз распался и Ольга больше не выходила замуж.