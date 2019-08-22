НОВОСТИ

Ольга Орлова объяснила, что останавливает ее от новой влюбленности

41-летняя телеведущая не замужем.

Ольга Орлова объяснила, что останавливает ее от новой влюбленности
Ольга Орлова. Фото: @olgaorlova1311

Многие поклонники бывшей солистки группы «Блестящие», а ныне успешной телеведущей Ольги Орловой недоумевают: как такая красавица и умница, элегантная и утонченная женщина до сих пор одна. Почему в ее жизни до сих пор не появился достойный мужчина?

В своей очередной публикации в социальной сети Instagram звезда приоткрыла завесу тайны.

«С возрастом все чаще срабатывает инстинкт самосохранения. Мозг борется с сердцем, не разрешая ему влюбляться, чтобы не испытать боль. А так хочется каждый раз в омут с головой… Каждый раз…до первого разочарования…», — призналась Ольга.

Подписчики телеведущей попытались опровергнуть слова Орловой и вразумить красавицу, мол, влюбляйтесь и ни о чем не жалейте.

«А Вы не бойтесь. Если не рисковать, то можно остаться одной… Я Вам желаю настоящих, искренних отношений. Вы заслуживаете этого», — пишет одна из комментаторов.

Напомним, Ольга Орлова воспитывает единственного сына, которого в 2001 году родила от предпринимателя Александра Карманова. И все же наличие наследника не смогло сохранить отношения пары. Спустя три года союз распался и Ольга больше не выходила замуж.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Дом-2»Группа "Блестящие"любовьОльга Орлователеведущая

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ольга Орлова объяснила, что останавливает ее от новой влюбленности
Интересно?
Поделись с друзьями: