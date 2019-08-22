Гурцкая рассказала, как смогла руками «увидеть» картины Матисса

В Пушкинском музее работает программа «Доступный музей», благодаря которой певица Диана Гурцкая и другие незрячие люди смогли познакомиться с коллекцией мецената Сергея Щукина.

Певица «посмотрела» картины руками с помощью тактильной экспозиции по мотивам великих произведений Матисса, Пикассо, Эдгара Дега, Клода Моне и других.

Диана пришла в восторг от работ импрессионистов, назвав их «настоящим искусством».

«Сегодня у нас есть возможность смотреть, ощущать, переживать, потому что каждое произведение – это история, это целая жизнь. И я могу сказать, что жизнь прекрасна, потому что есть мир искусства, через который можно видеть и ощущать», — поделилась своими эмоциями Диана.

Кстати, певица частенько употребляет в своем лексиконе слово «видеть». Вот и на встрече со своими поклонниками в музее она сказала одной из девушек, что «всегда радуется, когда ее видит». А потом терпеливо объясняла незрячему мальчику, кто она такая и какие песни поет.