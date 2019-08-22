НОВОСТИ

Гурцкая рассказала, как смогла руками «увидеть» картины Матисса

Певица посетила Пушкинский музей, где действует экспозиция для незрячих.

Гурцкая рассказала, как смогла руками «увидеть» картины Матисса
Диана Гурцкая /globallookpress.com

В Пушкинском музее работает программа «Доступный музей», благодаря которой певица Диана Гурцкая и другие незрячие люди смогли познакомиться с коллекцией мецената Сергея Щукина.

Певица «посмотрела» картины руками с помощью тактильной экспозиции по мотивам великих произведений Матисса, Пикассо, Эдгара Дега, Клода Моне и других.

Диана пришла в восторг от работ импрессионистов, назвав их «настоящим искусством».

«Сегодня у нас есть возможность смотреть, ощущать, переживать, потому что каждое произведение – это история, это целая жизнь. И я могу сказать, что жизнь прекрасна, потому что есть мир искусства, через который можно видеть и ощущать», — поделилась своими эмоциями Диана.

Кстати, певица частенько употребляет в своем лексиконе слово «видеть». Вот и на встрече со своими поклонниками в музее она сказала одной из девушек, что «всегда радуется, когда ее видит». А потом терпеливо объясняла незрячему мальчику, кто она такая и какие песни поет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анри МатиссДиана ГурцкаяДиана Гурцкая фотоКлод МонеПушкинский музей

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гурцкая рассказала, как смогла руками «увидеть» картины Матисса
Интересно?
Поделись с друзьями: